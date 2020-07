«No depositen su odio en mí» Rocío Marengo se aburrió de las críticas por su participación en ‘MasterChef Celebrity’ A través de su cuenta de Instagram, Rocío Marengo se descargó por todos los malos comentarios que recibe por salir en 'MasterChef Celebrity'.

Desde el inicio de ‘MasterChef Celebrity’ que Rocío Marengo ha sido el foco de las críticas de los seguidores del espacio de cocina. Por lo que la chiquilla se aburrió de todos los malos comentarios y publicó una tajante respuesta.

«No lo puedo creer, el nivel de agresividad que hay en redes en plena pandemia… no sabemos cuándo volveremos a ver y abrazar a nuestra familia y ¿ustedes ocupan su tiempo en mí? Amigos, no están bien!!!» comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Junto con lo que Rocío agregó: «Gente grande que opina con un odio y un resentimiento espantoso… chicos chiquitos tan maleducados, pobrecitos (…) Todos estamos encerrados y aislados, pero no por eso hay que tirar mierda, no depositen su odio en mí, no sean malos, resentidos, envidiosos, crueles… no me conocen».

Siguiendo por esta línea, aseguró que siempre intentó dar lo mejor de sí en ‘MasterChef’. «Me lo pasé todo el programa (y no solo me refiero a los capítulos que salen al aire, me refiero a las grabaciones intensas de 7:30 am a 21 pm, todos los días) entregando alegría y buena onda. Porque esa soy yo. Me cansé de la mala onda».

«No me importa nada lo que hacen los demás, mi competencia es conmigo misma. Yo juego y me entrego al 100 por ciento, soy feliz, sincera, transparente, buena gente, estudiosa» señaló Rocío, quien además se refirió a todos los comentarios en los que la critican por seguir en competencia, en comparación a otros participantes, que de acuerdo a ellos cocinan mucho mejor.

«Les cuento porque parece que muchos no tienen claro el formato, es una competencia de cocina que siendo la mejor te podes ir porque todos los retos es volver a empezar. Lamento mucho si se fueron algunos grandes cocineros, la realidad es que cuenta el último plato, y se ve que lo hicieron como el CUL…, sino estarían entre los 6 últimos participantes» escribió.

Para finalizar Rocío comentó que: «Los 6 que estamos (x suerte, desempeño, talento, estrategia o como quieran llamarle), somos los que tenemos posibilidades de llegar a la final… Les guste o no». Además de señalar que la mala onda solo la motiva más. «Sigan criticándome, me dan mucha fuerza. Yo seguiré cocinando y aprendiendo».