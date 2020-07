Marcela Vacarezza se fue con todo contra el abogado de Martín Pradenas A través de su cuenta de Twitter, Marcela Vacarezza criticó duramente la defensa que realizó el abogado durante la formalización de Pradenas.

No cabe duda que por estos días la formalización de Martín Pradenas ha generado una serie de reacciones desde todos los ámbitos. Pues en un primer momento fue duramente criticado que el juez solamente declarara la medida de arresto domiciliario en su contra.

Pero quien también indignó a las redes sociales, fue el abogado del imputado, quien su defensa no fue del agrado de los usuarios y una que demostró su rabia fue la animadora Marcela Vacarezza.

A través de su cuenta de Twitter, la también psicóloga increpó duramente al profesional, por las palabras que utilizó para defender a Pradenas.

«‘La embriaguez era de ella, no de Pradenas’ Gaspar Calderón abogado de Martín Pradenas. Si yo me emborracho tienen derecho a violarme? Me imagino que no tiene hijas ese señor» señaló Vacarezza.