«Fue la mejor decisión»: Kathy Salosny habló del momento que se dio cuenta que no quería hijos En una reciente entrevista, Kathy Salosny se confesó sobre cómo fue que se dio cuenta de que no quería convertirse en mamá.

Recientemente Kathy Salosny estuvo invitada al programa online de Angélica Castro ‘Velvet al Desayuno’, donde hablaron de varios temas, pero sin duda el que más llamó la atención, fue su relato de cómo se dio cuenta de que no quería tener hijos.

«Cuando tienes historias tan traumáticas y duras, hay que buscar un camino de reparación, antes de pensar en proyectos de hijos…fue la mejor decisión que pude haber tomado. Empecé un proceso psicoanalítico, tuve crisis de pánico, todo esas fueron señales, no estaba en condiciones de formar familia» comenzó relatando la animadora.

También te puede interesar: Critican duramente a Kathy Salosny por comentario sobre permisos temporales

Siguiendo por esta línea, Kathy Salosny agregó que «fue pasando el tiempo, hice una terapia como de 18 años y en una sesión ella me dijo; tú no te haces cargo de que no quieres tener hijos y me puse a llorar, fue súper potente, tuve que hacer un duelo al hacerme cargo de eso…mi camino ha sido súper en solitario, soy una mujer super independiente».

Por otro lado, la también actriz se refirió a la crisis por el Covid-19, confesando que: «Yo, en este minuto estoy cesante. Estoy viviendo de mis ahorros, pero los ahorros se acaban y, con mi seguro de cesantía. Tengo privilegios. Tengo mi casa, que es propia, no tengo que pagar dividendos. Pero si yo me angustio, imagínate cómo lo está pasando muchísima gente más».