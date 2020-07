Fran Undurraga sorprendió con osada postal luciendo transparencia A través de su cuenta de Instagram, Fran Undurraga sorprendió a todos sus seguidores al compartir una sensual fotito con polera mojada.

Durante estos días de encierro por la pandemia del coronavirus, Fran Undurraga ha estado más que activa en redes sociales. La chiquilla aprovecha de compartir constantemente osadas fotitos con su más de millón de seguidores.

Es por lo mismo que recientemente la ex chica reality dejó con la boca abierta a su fanáticos, luego de que subiera una picarona postal en la que luce una transparencia. «Haciéndome la sexy con polera mojada! ojo, que difuminé cierta Área para que no digan que me gusta mostrar #lacuarentenametieneloca» escribió para acompañar la imagen.

Obviamente que la postal de Fran Undurraga se convirtió en un éxito y rápidamente sus seguidores la llenaron de comentarios alabando la sensualidad de la foto y su figura.

«Pancha, eres por esencia sensual con polera mojada, polera seca, con shorts, jeans, con lo que que te pongas te ves sensual», «Guapa si tu cuerpo es hermoso da lo mismo que digan los demás», «te comento todas las fotos no pesques las malas vibras. Preciosa», «Y qué si te gusta mostrar!!!!! Eres hermosa» son algunos de los mensajes que recibió.