Con tierno video Yamna Lobos celebró el primer mes de su retoña A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos enterneció a sus seguidores al mostrar lo mucho que ha crecido su hija en su primer mes de vida.

El recién pasado 20 de julio Yamna Lobos celebró una importante fecha, pues su retoña Agustina cumplió su primer mes de vida. Por lo mismo que la chiquilla quiso compartir este momento junto a sus seguidores de Instagram,

«El lunes 20 de julio mi Agus cumplió un mes de vida!!! Awww como pasa el tiempoooo esta tan grande y gordita jajaja! (solo LME). Veo sus avances día a día y me emociono tanto sobre todo cuando me regala sonrisas!!! oooh me derrito» escribió la bailarina en la publicación.

Y la cosa no se quedó ahí, pues Yamna acompañó su mensaje con un tierno video de su bebé y su pareja, Rodrigo Ramírez, comentando lo difícil que es sacarle fotos a Agustina. En las imágenes se pudo ver parte de lo que fue la celebración, que incluyó torta y velas, todo esto acompañada de la clásica canción infantil «Baby shark».

Las reacciones no se hicieron esperar y la ex chica ‘Rojo’ recibió una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores felicitándola a ella y a su retoña.