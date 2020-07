Carlos Larraín: «Los partidos de derecha tienen que apoyar al Presidente, aunque lo encuentren chico, feo y tonto» Tras la derrota del gobierno en la Cámara de Diputados, Carlos Larraín se refirió a esta situación y al manejo de Piñera durante la pandemia.

Sin duda que la noticia de la semana es la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto de ley que permite a los cotizantes retirar el 10% de sus fondos en las AFP a raíz de la crisis por el coronavirus. Y uno que no se quiso quedar al margen de esta comentada situación es Carlos Larraín.

El ex presidente de Renovación Nacional (RN) conversó con Vía X, donde se refirió a las diferencias entre parlamentarios oficialistas y el Gobierno, pero en específico con Sebastián Piñera. «Al Presidente le gusta estar solo, algunos de los que están en los partidos políticos están olvidando su obligación, que consiste apoyar a la autoridad, aunque la autoridad no lo quiera. Más en una crisis como esta».

«Los partidos de derecha tienen que apoyar al Presidente de la República, aunque lo encuentren chico, feo y tonto, todo lo que tú quieras, pero es el Presidente de la República» agregó Larraín.

Por otro lado, también aprovechó de criticar duramente el mandato de Piñera. «Ha fallado. Lo han intimidado y simplemente no han tenido la fuerza para salir del rincón. El último episodio fue la destitución del ministro (de Salud, Jaime) Mañalich, que era una de las pocas encarnaciones de autoridad que andaban dando vuelta en el panorama. Me parece que sí (el Presidente fue débil). Puede que Mañalich no sea un genio universal pero trabajó lealmente, hizo lo posible y equilibró el mono entre actividad económica y protección de la salud, sabía de lo que hablaba e inspiraba tranquilidad a mucha gente. No sería la Brigitte Bardot en bikini, pero sabía lo que hacía».