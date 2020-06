Yamna Lobos compartió tiernas fotitos a días de convertirse en mamá A través de su cuenta de Instagram, Yamna Lobos compartió unas bellas postales junto a su pareja en la cuenta regresiva de su embarazo.

Desde que anunció su embarazo, Yamna Lobos ha compartido todo el proceso a través de su cuenta de Instagram. Y recientemente contó que la llegada de su pequeña se ha retrasado, por lo que sigue ejercitándose y llevando una vida normal.

En medio de la espera del nacimiento de su retoña, la bailarina compartió unas tiernas fotitos en compañía de su pareja, Rodrigo Ramírez, donde aparecen sujetando unos zapatitos que usará Agustina.

Junto a las postales Yamna escribió un bello mensaje: «Uy que ha sido lindo todo este proceso!!! y más aún por hacerlo junto a ti mi @rramirezmun. Y pensar que lo vimos como un proceso difícil y lejano al principio. Y aquí estamos los dos chochos y ansiosos por conocerla pasa tan rápido el tiempo.. Es increíble!! ya estoy con #40semanasdeembarazo!!!».

«Cuando supe que era una nenita me puse feliz y dije al tiro jajajjaja oh una muñequita(en sentido figurado) que ternurita serán sus vestidos, zapatitos, accesorios, etc. Y así estoy admirando cada detalle de sus pequeñas cositas que me encantan» agregó.