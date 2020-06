Yamila Reyna vivió tenso momento con Felipe Ríos en ‘Bailando por un sueño’ Luego de que el miembro del BAR le bajara un punto por su presentación, Yamila Reyna se molestó y se fue indignada del estudio.

La noche del martes de emitió un nuevo capítulo de ‘Bailando por un sueño’, el cual estuvo marcado por el duro encontrón que vivieron Yamila Reyna y Felipe Ríos, miembro del BAR. Esto se produjo tras la presentación del baile árabe de la argentina, el cual encantó al jurado, pero no al actor, quien decidió bajarle un punto.

Para explicar su decisión, Ríos aseguró que «a mí no me fue muy bien en este montaje (…) hay una energía tuya, un rictus de cara, que lo he visto en todos los montajes y en este a mí no me calzó para nada, creo que estaba disociada la cabeza del cuerpo».

Tras estos dichos, Yamila se defendió y le dijo que «yo siento que a ti no te gusto en nada, Felipe, porque siempre que me ha tocado contigo, me bajas un punto, sin excepción».

«Calma, déjame terminar, no seas tan intensa. La energía está en el cuerpo y eso me incomoda un poco, encontré que el montaje era poco atractivo y esta vez yo les bajo un punto», la interrumpió Ríos.

«No es novedad. No creo que sea algo personal, es un tema de gusto. Yo creo que es como la Karen Connolly que no le gustaba porque soy una mina grande, más gruesa, tosca (…) yo he hecho mi carrera de comediante con esta intensidad. Lo acepto, pero no lo comparto», replicó Yamila.

Frente a esto, Ríos lanzó: «Pero no tienes carrera de bailarina. No tienes nada que compartir, sino que acatar», lo cual molestó enormemente a la humorista che, quien abandonó el estudio sin despedirse de nadie.