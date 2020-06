Jhendelyn Nuñez habló del estrés que vivió al ser elegida reina de Viña Recientemente Jhendelyn Nuñez se confesó sobre su triunfo como Reina de Viña, asegurando que el piscinazo fue un momento muy complicado.

En el último capítulo de ‘Bailando por un Sueño’, La modelo Jhendelyn Núñez contó detalles sobre cómo fue su piscinazo cuando salió elegida Reina del Festival de Viña del Mar en 2015, donde pasó estresantes y angustiantes momentos.

Y es quien está participando en el programa de baile de Canal 13 partió contando que su candidatura «fueron 10 días dejando los pies en la calle. Fue una experiencia cansadora, pero bonita».

Siguiendo por esa línea, Jhendelyn aseguró que no quería tirarse el clásico piquero a la piscina, ya que no sabía cómo hacerlo, lo que le provocó gran preocupación y estrés. Aparte de esto, estaba asustada por los cristales que tenía pegados en su cuerpo, dado que podían caerse en medio del piscinazo.

«Todas las reinas estaban más tiempo debajo del agua, yo estaba asustada y salí rápido y me puse la bata, porque ya tenía todo despegado (los cristales)», reveló.

En esa línea, Jhendelyn detalló que «estaba angustiada. Tenía bloqueada a mi mamá y a mi pololo de ese entonces, porque no quería transmitirles el miedo. Lo único que quería es que no se viera nada. Me abro la bata y no había nada, me puse a llorar como por cinco minutos».