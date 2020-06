«Está un poco complicada la cosa»: Pato Frez debió ser internado de nuevo por complicaciones con el cáncer

Tras esto el propio Pato Frez conversó con Las Últimas Noticias para dar más detalles de su estado de salud. «Está un poco complicada la cosa, estoy en la clínica por el problema del hígado. Hay que seguir no más“, señaló la histórica voz en off de los matinales.

El locutor explicó que «me subió la bilirrubina y tengo líquido en el estómago. Eso me saca del estudio clínico que me están haciendo. Éste incluye inmunoterapia y quimioterapia, así es que estoy acá por una punción que me tienen que hacer».

«El hígado está muy malo y la vena porta está con un trombo, y eso es peligroso, según los médicos», agregó Pato Frez, en alusión al conducto que transporta sangre al órgano.