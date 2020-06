El emotivo mensaje que compartió Luis Jara para el Día del Padre Con una bella anécdota sobre su relación, Luis Jara quiso recordar a su papá, quien falleció hace algunos años en esta celebración.

Este domingo recién pasado se celebró alrededor del mundo el Día del Padre y varios famosos aprovecharon de recordar a sus papás en esta especial fecha. Uno de ellos fue Luis Jara, quien sorprendió a sus seguidores al relatar una emotiva anécdota que vivió con él.

«Les quiero contar algo. Este señor es don Luis jara Vergara. Mi padre. Un hombre especial, chapado a la antigua, poco expresivo, padre viejo. No jugamos nunca a nada. Se encargó de enseñarnos hábitos de estudio, de trabajar y proveer. Todo eso fue para mi, hasta que cumplí 14 años» comenzó relatando el animador.

El cantante nacional contó que cuando quedó clasificado en un casting de voz de Canal 13, llegó muy feliz a su casa y de inmediato partió donde su papá para besarlo. Jara recordó que en ese momento su papá quedó «quedó shockeado» y lo empujó. «Esto no lo hacen los hombres, besarse así es de maricones» recordó.

Pero ahí fue cuando él le replicó «lo siento padre, desde hoy te voy a querer con besos». El animador luego contó que desde esa vez comenzó a formar una nueva relación con su papá, quien de a poco comenzó a ceder y a aceptar las muestras de cariño.

«Se hizo mi amigo, mi representante, mi abuelito, mi amigo. Viajamos juntos, solos por todo Chile, nos reímos como niños en Buenos Aires, nos tomábamos de la mano frente a todo el mundo, en fin, todo lo que siempre busque en él. Y cuando estaba empezando a disfrutarlo, la vida se lo llevó el día de mi cumpleaños» siguió el relato de Luis Jara.

Finalmente escribió: «Después del día de su rechazo, nunca más lo solté. Lo llené de besos y abrazos. El día que murió, murió en mis brazos. Me dijo que me quería. Y me dijo esa tarde ‘gracias hijo. Yo no sabía amar, con ustedes aprendí.’ Ese fue mi padre. Te amo viejo lindo».