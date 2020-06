De «muñecas de plástico» trataron a Ignacia Michelson y su polola por nueva fotito Tras recibir una serie de burlas y pesados comentarios por su físico, Ignacia Michelson salió a defender sus operaciones estéticas.

Durante el fin de semana, Ignacia Michelson compartió una osada fotito en compañía de su nueva polola, Ura Janssen, en la cual nunca esperó llenarse de tantos comentarios crueles.

Pues resulta que varios de los seguidores de la polémica ex chica reality aseguraron que ambas jóvenes parecen «muñecas de plástico con tantas cirugías que tienen».

Algunos fueron más allá que incluso compararon a Ignacia y a su pinche con figuras como Michael Jackson, Sarita Vásquez y las «Calilas y Mojojos», del recordado viral nacional.

Luego de llenarse de burlas y pesados comentarios, Michelson decidió responder indignada a través de sus historias en Instagram. «Miren, para todos ustedes, haters de la verga, que nos critican porque estamos operadas… Mi amor, vayan a Rusia y vean como son todas las ‘hueonas’ exquisitas, hermosas, finas, así como nosotras», partieron diciendo.

«Así que, si ustedes quieren… ‘Hueón’, cada uno tiene su propia belleza, ‘hueón’. Yo no te critico a vo’ porque soy gorda, o porque tení la ñata pa abajo, o erí cachetona. Esa ‘hueá’ da igual, ctm», agregó.

Para cerrar, Ignacia Michelson lanzó: «Si yo quiero operarme, me opero, y si me gusta a mí, me gusta a mí, no tengo nada que pedir tu opinión, porque nadie te dice a vo’ que erí fea, ctm».