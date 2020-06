Chino Ríos sale en defensa de Arturo Vida: «El we… ganó la Copa América y listo» En una reciente entrevista, Chino Ríos se refirió a la gran cantidad de críticas que ha recibido arturo Vidal en el útlimo tiempo.

Recientemente Chino Ríos dio una entrevista al portal ‘Tenis Chile’, donde se refirió a varios temas, entre estos, la gran cantidad de críticas que sigue recibiendo Arturo Vidal a cuatro años del choque que vivió mientras conducía en estado de ebriedad.

«La relación que he tenido con él siempre ha sido muy buena. Lo encuentro una gran persona. Creo que tenemos casi cosas en comunes, creo que la prensa nos ha tratado bastante mal, se ha metido bastante en la vida privada de ambos» señaló el tenista nacional.

Siguiendo por esta línea, Ríos agregó: «Yo recuerdo cuando chocó el Ferrari, obviamente está mal, está curao, chocaste, no sé si dio plata o no, pero yo creo que la vida personal de cada uno es la vida personal, pero si el weón es bueno para el copete y el weón juega pedazo de fútbol, qué, ¿también lo vas a seguir criticando?».

«Si el weón fuera alcohólico, cosa que no tengo ni idea, el weón tiene una enfermedad y listo, pero lo critican y lo critican. El weón ganó la Copa América y nadie se acuerda del Ferrari» siguió.

Para finalizar, Chino Ríos defendió al futbolista, comentando que «Sampaoli dijo, ‘lo que hagan ellos fuera de la cancha a mi me da lo mismo, mientras me rindan en la cancha’. El weón ganó la Copa América y listo. Obviamente andar curao no está bien, tampoco lo voy a estar aplaudiendo , está mal, pero tanta crítica y buscando la cosas malas, Arturo es un gran jugador».