Alcalde de Santiago propuso adelantar toque de queda y cerrar la capital el fin de semana En una entrevista, el alcalde Alessandri aseguró que se debe cambiar la estrategia establecida en Santiago para combatir la pandemia.

En entrevista con ‘Meganoticias’, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, habló sobre la crisis sanitaria que se vive en nuestro país frente al coronavirus Covid-19, apuntando a que se debe cambiar la estrategia para enfrentar la pandemia, especialmente en el Gran Santiago.

Según él, la cuarentena que se está desarrollando en la capital «no está funcionando», expresando que «con el número de infectados al alza tenemos que cambiar la estrategia y en eso tenemos que ser claros, porque la logística que hay detrás es difícil, cómo llegamos al adulto mayor, a personas con problemas médicos».

Como medida, el edil de Santiago dijo que «lo que plantearía yo es adelantar el toque de queda, aprovechar el fin de semana para cerrar la ciudad sábado y domingo, pero siempre teniendo muy a la vista cómo llego al migrante sin RUT, a aquel que no le va a llegar el Ingreso Familiar de Emergencia y tiene que salir a trabajar para poder comer, cómo llegamos al adulto mayor con los remedios, es un tema que no es fácil».

El alcalde Alessandri también expuso otras medidas, como por ejemplo el controlar el tema de los permisos laborales.

«A mí no me van a decir que toda esta gente que anda en la calle trabaja en empresas que son de primera necesidad, que son esenciales, eso yo no lo creo. Frente a eso, hay que restringirlos lo más posible, cruzar la información con Impuestos Internos y con el ministerio del Trabajo para que solamente las empresas esenciales puedan funcionar. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo», señaló.