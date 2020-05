Julia Fernandes respondió sin filtro a pesado comentario por mostrarse sin maquillaje Luego de subir un tutorial de maquillaje en su cuenta de Instagram, Julia Fernandes recibió un pesado comentario por su look y respondió sin dudar.

A raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, varios famosos se han volcado aún más a sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que hacen día a día durante la cuarentena. Así fue como lo hizo Julia Fernandes, quien sorprendió con un video mostrando su cambio con maquillaje.

En un principio se ve a la brasileña luciendo su cara lavada, para luego pasar a mostrar caso a caso cómo es su rutina de maquillaje. Todo esto mientras dobla una canción. «Espero que les guste. Fue hecho con mucho cariño… prometo mejorar en los próximos» escribió la chiquilla para acompañar el video.

A pesar de que Julia recibió en su mayoría comentarios positivos, una usuaria no dudó en criticarla dejándole un desagradable mensaje. «¿Será necesario ponerse tantas capas de maquillaje? Increíble cómo cambia tu cara, definitivamente tienes que pintarte», escribió la mujer.

La modelo no quedó indiferente a este comentario y le respondió con evidente molestia: «En mi caso yo cambio y mejoro… en el tuyo el maquillaje no hace milagros, vas a seguir con la cara de culo que tienes. No tengo paciencia para mala vibra».

Ante la crítica de la usuaria, varias seguidores de Julia la defendieron también asegurando que es «hermosa sin maquillaje».