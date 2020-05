Daniella Chávez se fue con todo contra ‘Bailando por un sueño’: «Usaron a mi hija» En una reciente entrevista, Daniella Chávez aseguró que desde la producción le prometieron cosas que no se cumplieron y que no volverá al espacio.

Hace algunas semanas se dio a conocer que el estelar ‘Bailando por un sueño’, volverá a emitirse en medio de la crisis sanitaria. Eso sí, con una serie de medidas para evitar contagios, además de cambios en el jurado y sus participantes. Y una de las que no seguirá en competencia, es la modelo Daniella Chávez.

Resulta que la rubia está indignada con la producción por varias razones, las que contó a Fotech. «Desde que me fracturé jamás, pero jamás preguntaron cómo estoy. Jamás me dijeron ‘te pagamos la cuenta’. Nada. Cuando terminé la primera semana de participación me quise ir, pero tenía que pagar una multa cercana a los seis millones. A mí no me cumplieron nada desde el día 1″, lanzó.

Chávez incluso perdió una oportunidad en Estados Unidos por esto. En enero se tenía que ir a vivir a Miami, pero en diciembre la llamó el productor de ‘Bailando…’, Fido, quien le ofreció participar en el programa. «Por un tema de que mi hija había pasado a octavo básico quería que tuviese su graduación y eso me tentaba mucho para aceptar», explicó.

Además, la modelo aseguró que «siempre tomo mis decisiones por ella y le dije ‘Fido, yo acepto si esto es transparente, si es baile’. Y obviamente sé que debe existir farándula, lo sé. Que si debo llamar la atención, lo haré, pero no me sirve estar un mes y perder lo que tenía en Estados Unidos. Y me dijo, ‘sí, Daniella’. Acepté».

Ahí recuerda que volvió el 1 de febrero a Chile, ya que le pidieron que desde el 2 empezara a ensayar. «Acorté mi viaje, hice modificación de vuelos y llegué el 1 en la noche para cumplir. Otros llegaron a ensayar a mitad de mes o casi fin de febrero. Yo me comprometí y cumplí lo que dije», lanzó Chávez sin dar nombres.

«El programa salió al aire el 29. Se cumplió el mes y jamás me pagaron por esos ensayos, nunca. Solo le pagaban a los bailarines y al coach, a los rostros solo desde que comenzaba el baile. Me saqué la cresta por nada, hubiese seguido en Miami», acusó.

Según la rubia, ella notó que dos integrantes del jurado, Raquel Argandoña y Fran García-Huidobro querían perjudicarla, explicando que: «Raquel se juntó con Pachano y lo convencía de votar en mi contra. Desde el primer minuto noté que el jurado me quería sacar. Nunca he tenido una relación con ellos, pero era muy notorio que a mí me pusieran un 3 y a (Felipe) Vidal un 7, o a Américo mejor nota que yo».

Y algo que a Daniella Chávez le dolió mucho fue que le pidieron que su hija participara. «Sentía tanta rabia y pena porque también usaron a mi hija, me hicieron hacer un comercial con ella. Mi hija jamás participa en nada y me obligaron a convencerla y lo hizo. Me decían ‘Dani te vamos a acercar con las mujeres, con la señora, y necesitamos a tu hija para el comercial’, que estuvo al aire como una semana para que después en pantalla solo mostraran mi poto. Podrían haber buscado una foto con mi hija en Instagram para mostrar», reclamó.

Además, aseguró que la producción no la ha contactado para volver y tampoco lo haría porque «me quedó mal sellada mi costilla, tengo una callosidad hacia afuera, me tardé mucho en recuperarme».

Pero también la modelo expresó que les diría a la producción que «hay gente que vive de esto, que necesitan sí o sí la pega, que se prestan para todo y creo que por eso existe este tipo de producción, gente como Fido y Martín en la TV, porque siempre van a necesitar alguien a quien manipular y usar a su favor».

«Les diría que los compromisos se cumplen, que no pueden jugar con la gente. Que ofrecen un mundo para firmar y luego tratan de hacer de todo con tal de ganar ellos. Para mí fue una de las peores experiencias de mi vida, me di cuenta que la TV está muriendo por estas personas, no aguantan a alguien de verdad, no aguantan a alguien que no se deje manipular, no les sirve alguien sincera, al contrario la tachan de conflictiva porque no bailas a su ritmo», cerró.