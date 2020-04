Vale Roth confesó que vivió brutal golpiza en un bar En una nueva entrevista, Vale Roth confesó que una vez mientras se encontraba en un bar fue golpeada y terminó con un TEC cerrado.

Recientemente Vale Roth estuvo invitada al programa online que realiza Martín Cárcamo por Instagram, ‘Almorzando con el rubio’. Espacio donde la bailarina dio a conocer una complicada situación.

Para comenzar la chiquilla recordó sus inicios en televisión. «En la farándula había como cinco programas. Me pillaban haciendo cualquier cosa. Igual fueron malos conmigo, igual digo la gente. Filtraron fotos mías. Me quedaron cagás brígidas. Las mujeres no estaban como hoy en día, que me apañan mucho, el feminismo, que yo soy feminista brígida, pero ahora hay mucho más apoyo con la mujer. Pero antes no».

Siguiendo por esa línea, Vale agregó: «Me atacaban, me gritaban cosas en la calle. Cuando yo estaba carreteando me tiraban vasos de cerveza en la cara… Me han sacado la cresta. Hace dos años me pegaron en un bar. Me dejaron TEC cerrado, de la nada…».

Tras esto Martín le preguntó el por qué de la golpiza, frente a lo que Vale respondió: «Porque sí. Yo estaba sentada, así, y me agarraron por atrás y me sacaron la mierda. La mierda. Patadas en el suelo. Me patearon aquí (muestra su cabeza). Ya estoy pelada. No me podía tocar la cabeza. Pero bueno…».

«Estar con la familia es muy importante, con tu entorno. Tener el apoyo familiar es súper importante, porque tu familia es la familia que te tocó. Tú cachai que los amigos uno los elige. A la familia uno no la elige y va a estar toda la vida. Así que, gente, arréglense con su familia» cerró Roth