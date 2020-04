Tonka se comprometió con ayuda: Abuelita contó su dramática situación al cobrar pensión En pleno despacho, la abuelita contó que en diciembre sufrió el robo de su pensión completa y que el dinero que recibe no le alcanza para vivir.

Indignación generó una situación que se conoció durante la mañana de este miércoles en el matinal ‘Bienvenidos’, mientras realizaban un despacho desde La Cisterna donde cientos de personas salieron a cobrar su pensión.

Allí mostraron el caso de Zoila, una abuelita de 77 años que impactó con su historia. «Voy a amanecer tirada y nadie va a saber de mí. Vivo sola, en mi metro cuadrado. Mis hijas trabajan, mis nietos también (…) dos horas me demoro y llego sumamente cansada» comenzó relatando.

Siguiendo por esa línea, la abuelita relató por las complicaciones que pasa a diario. «En la noche paso frío. Paso mucho frío. Con la jubilación que yo tengo no me alcanza para comprar más cobijas para la cama. Así es la cosa, cuando una llega a vieja… Tengo una hija que es súper pobre también. La otra no, tiene lujitos, pero no se fija en la mamá».

Además Zoila recordó el indignante robo que sufrió a fines del año pasado. «No respetan. En diciembre me asaltaron, me llevaron toda la jubilación, me quedé con $20. Subí la escalera y ahí me asaltaron. Así es la vida. En el 2012 murió un hijo mío, en 2014 murieron dos hijos míos. Necesito ropa de cama y para comer porque no me alcanza».

En ese momento fue la misma Tonka Tomicic quien tomó la palabra desde el estudio de ‘Bienvenidos’, donde aprovechó de comprometerse a prestarle ayuda. «No se preocupe, a través de Martín la vamos a ayudar. Si usted les puede dar toda la información se la comparte para darle una mano. No se preocupe».

La ayuda se da justo luego de que el panel completo del matinal de Canal 13 entregara una casa completamente equipada a una vecina de Bajos de mena que vivía con el mínimo junto a sus seis hijos.