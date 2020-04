«Somos muy ignorantes»: Pamela Díaz y Camila Recabarren se ríen de su chascarro En medio de una transmisión en vivo, donde Pamela Díaz y Camila Recabarren planeaban su propio programa de viajes se mandaron un gran error.

Recientemente Camila Recabarren y Pamela Díaz hicieron una transmisión en vivo a través de Instagram, donde conversaron de distintos temas mientras cada una pasa la cuarentena en sus casas.

Fue en este contexto que ambas protagonizaron un gracioso momento luego de que La Fiera le preguntara a la ex Miss Chile si volvería a la televisión. Ella respondió que considerando el complejo escenario económico, sí lo haría. Entonces Pamela le propuso que hicieran un programa de viajes por Chile que se llamara «Lugares que no hablan».

«Pero primero vamos a tener que hacer clases como de geografía, porque ni voh cachai ni yo cacho», le comentó Camila.

Entre bromas, Pamela aseguró que empezaría a escribir el proyecto y que podrían hacer hasta un libro. «No, pero después el Pancho (Saavedra) se puede enojar porque le estamos copiando casi el nombre», agregó Recabarren.

«¿Pero por qué no le podemos copiar? (…) Hacemos las… ¿Cuántas regiones hay? ¿Catorce o 16? Dieciséis…», preguntó Díaz, ante lo cual Camila respondió: «Quince, por ahí». «Dieciséis. ¿Pipol, hay 16 regiones o no? ¡Puta somos muy ignorantes! Camila no vamos a llegar ningún lado», expresó entre risas la animadora.

Mientras ambas discutían cuántas regiones hay en Chile, comenzaron a leer los comentarios de sus seguidores, quienes también se debatían con la respuesta. Finalmente Recabarren propuso empezar a nombrarlas una por una, lo que sacó más risas entre los usuarios.