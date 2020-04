Rostros de ‘Bienvenidos’ y su gran gesto con mamá de seis hijos En 'Bienvenidos' contaron a historia de Edith, una mamá soltera de seis hijos que vive en una precaria situación económica.

La mañana de este martes en ‘Bienvenidos’, contaron la historia de Edith, una mamá de seis hijos que vive en Bajos de Mena en Puente Alto y que especialmente en esta época de crisis sanitaria vive con una complicada situación económica.

Edith es una madre soltera y no le alcanza el dinero para alimentar a sus pequeños. Realidad por la que pasan muchos chilenos, sobre todo en tiempos de pandemia.

La mujer fue visitada por Amaro Gómez-Pablos, con quien habló sobre su situación frente al coronavirus. «Las lucas no alcanzan para estar comprando mascarillas o guantes, porque no saco nada comprando mascarillas si a mi hijo no le voy a tener pan o almuerzo», expresó, afirmando que solo cuenta con 30 mil pesos para sobrevivir.

Sobre si ha postulado a bonos del Gobierno, esta mamá confesó que no sabe cómo hacerlo porque no tiene internet y apenas carga mil pesos a la semana en su celular para mantenerse comunicada. Además criticó las clases online del Mineduc que para Edith son ‘una burla’ para las personas en situación de pobreza.

A pesar de su precaria situación, la mujer armó una agrupación ‘Amigos por siempre’ para ayudar a personas en situación de calle y adultos mayores que viven en abandono.

Ante su historia, ‘Bienvenidos’ se contactó con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien le aseguró que revisarían su caso para apoyarla en los trámites necesarios para acceder a la ayuda del Gobierno.

Por otro lado, el diputado Diego Schalper contó que el ministro de Vivienda, Cristián Mocnkeberg, le aseguró que se encargaría del caso personalmente para proporcionarle una casa definitiva a Edith.

Siguiendo por esta línea, el alcalde Joaquín Lavín, quien estaba en el estudio, le ofreció un kit que cuenta su municipalidad para ayudar a los vecinos a pasar la cuarentena.

De todas formas, ante su crítica situación, tanto Tonka Tomicic como Raquel Argandoña se ofrecieron a pagarle el arriendo de una casa temporal hasta que le salga el subsidio.

«Seis niños no pueden estar viviendo en esta realidad, por qué no hacemos un vaca… arrendémosle un departamento o una casa en Puente Alto a la señora Edith para que esté esperando la salida del subsidio», expresó Tonka, a lo que Raquel respondió: «¡Sí, arrendemos una casa Tonka, perfecto!».

A esta ayuda se sumó Polo Ramírez y Amaro Gómez-Pablos, formando una ‘cadena de ayuda’ para Edith y sus hijos.