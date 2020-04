«Existe gente muy mala» Leo Méndez Jr preocupa por foto con ojo morado A través de su cuenta de Instagram, Leo Méndez Jr publicó una foto donde aparece con el ojo morado y contando la mala experiencia que vivió.

Leo Méndez Jr generó gran preocupación entre sus seguidores de Instagram, luego de que publicara una postal en la que aparece con un ojo morado.

El participante de ‘Bailando por un sueño’ dejó aún más intriga con la seflie, al subir una historia en la red social donde escribió: «Existe gente muy mala en este mundo. Cuídense chicos». Así que tras la petición de sus seguidores, denunció el mala momento que vivió.

«Un tipo me empujó de una escalera en la cual me pegué con todo el ojo contra la manilla de una puerta. Me he ido a ver a un hospital y todo súper bien. Muchas gracias por sus bellos mensajes» confesó el retoño de DJ Méndez.

Hay que mencionar que Leo Méndez Jr volverá a Suecia para pasar la cuarentena junto a su familia, hasta que pueda regresar a Chilito para seguir participando de ‘Bailando por un sueño’.