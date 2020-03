Leo Méndez Jr contó cómo fue la reconciliación con su papá Tras un largo tiempo distanciados, Leo Méndez Jr se confidenció sobre la forma en la que pudo arreglarse con su padre y quien le ayudó.

Luego del último capítulo de ‘Bailando por un sueño’, Leo Méndez Jr estuvo invitado al late de Canal 13, ‘Sigamos de largo’, donde se refirió a varios temas de su vida personal.

Siguiendo por esa línea, el maquillador habló de la relación que mantiene con su papá, la cual estuvo quebrada por gran parte del año pasado, pero que finalmente lograron recuperar recientemente, tal como lo demostraron en una foto publicada en enero.

Es más, en la conversación que mantuvo en el programa, Méndez aprovechó de contar cómo fue que se dio la reconciliación, revelando que fue él quien dio el primer paso para juntarse con el artista.

«Fue chistoso porque yo le mandé un mensaje y le escribí: ‘Oye ya, ¿cuándo nos vamos a juntar?'» comenzó relatando el chiquillo. Quien además agregó que el cantante se demoró en contestar, por lo que le comentó la situación a Steffi, la que le indicó que estaba sin internet.

De todas formas, cuando lograron hablar quedaron en juntarse al otro día. «Nos vimos y sin decir nada nos dimos un abrazo y me dio varios besos» confesó Méndez cuando finalmente se encontró con el DJ.

Para cerrar en el programa mostraron un video que le envió su padre: «Acabo de terminar de ver su participación. Decirte que estoy muy pero muy orgulloso, la verdad siempre me sorprendes con algo y no solamente a mí, si no que a la gente en general».