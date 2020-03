Se fue de PLR: Fernando Solabarrieta no renovó contrato con TVN "No llegamos a acuerdo" Fernando Solabarrieta confirmó que no sigue en el canal estatal tras estar poco más de un año allí.

La tarde de este jueves se dio a conocer que tras estar más de un año en TVN, el periodista deportivo Fernando Solabarrieta fue desvinculado del canal. Esto sería, de acuerdo a lo que informó Publimetro, se debe a que la señal estatal no quiso renovar su contrato, por lo que el comunicador se queda sin pantalla en la televisión abierta. «Es cierto. No llegamos a un acuerdo. Las puertas quedan abiertas para más adelante. Es todo lo que tengo que decir» comentó Solabarrieta al medio ya mencionado. La no renovación de su contrato, está marcada por complicadas semanas y algunas críticas que ha recibido en redes sociales. Pese a lo anterior, el periodista seguirá con sus labores en Fox Sports y en Bío Bío Deportes. Cabe señalar que en el año 2015 Fernando Solabarrieta había abandonado TVN tras 22 años en el canal, al que volvió en 2018, luego de su paso de tres años por Mega.