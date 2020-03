Paty Maldonado sufrió accidente automovilístico A través de su cuenta de Instagram, Paty Maldonado dio a conocer que se vio envuelta en un accidente de tránsito en plena Costanera Norte.

Durante la jornada del miércoles, Paty Maldonado vivió un desagradable momento, luego de que un vehículo la chocara en la autopista Costanera Norte. Así fue como la dio a conocer la misma opinóloga a través de su cuenta de Instagram, donde incluso aprovechó de dar detalles.

De acuerdo a lo que contó la panelista congelada de ‘Mucho Gusto’, el auto que la impactó no habría respetado la distancia como corresponde, por lo que se tuvo que quedar en una bomba de bencina para esperar a que llegara una grúa.

«Me acaban de chocar dentro del túnel de aquí de la Costanera Norte. Me dio rabia, pensé en muchas cosas» comenzó diciendo Maldonado, para luego agregar que «un individuo por no mantener la distancia que corresponde se enterró detrás de mi vehículo, y me echó el tubo de escape hacia adentro y pescó el neumático».

«Por lo tanto estoy aquí en una bomba de bencina de la Costanera y estoy esperando que venga la grúa súper contenta, que me venga a buscar mi marido, porque me quedé sin mi Jeep» cerró en un video donde cuenta la situación.

En la publicación, incluso Maldonado escribió: «Por culpa de un PELUTODO!¡!¡!¡!!que no respeto la distancia entre un vehiculo y otro me choco!¡!¡!¡!y estoy botada en una bomba de bencina espera a la espera de la grua,ahora viene todo el cuento del seguro etc, etc».