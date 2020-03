Pastel lamió inodoro por participar en desafío: Asegura que tiene coronavirus

Hay gente que tiene del año que le pidan. Resulta que un influencer se grabó a sí mismo lamiendo la taza de un inodoro para participar del desafío en red social TikTok conocido como el «coronavirus challenge», el cual se originó en Estados Unidos.

Tras su insólito reto, Larz de 21 años dio a conocer a través de sus redes sociales que contrajo el Covid-19. «He dado positivo por coronavirus», informó.

Este polémico desafío ha generado gran repudio en todo el mundo, ya que los inodoros que lamen son de espacios públicos como centro comerciales o restaurantes, lo que lo hace «altamente irresponsable», según expertos en salud.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020