Arrestan por terrorismo a pastel que lamió productos en un supermercado de Estados Unidos

Durante esta semana se hizo viral un video de un joven de Estados Unidos lamiendo productos en un supermercado, en plena crisis sanitaria del coronavirus. Aunque se desconocía quién era, las imágenes indignaron a muchos por tomarse a broma la pandemia. Pero ahora, el chico fue identificado y arrestado.

El bromista, que publicó su video originalmente en Snapchat, se llama Cody Pfister y tiene 26 años. Al parecer, grabó sus polémicas imágenes el 11 de marzo en un Walmart de Warrenton, un pueblo del estado de Virginia. El pasado lunes fue detenido y este miércoles, acusado con un cargo de delito de terrorismo de bajo nivel.

«Who’s afraid of the coronavirus?» Cody Pfister, 26, taunts in a video he later posted to social media. https://t.co/1UHlopy0Xc

— Riverfront Times (@RiverfrontTimes) March 25, 2020