Los memes que dejó el teletrabajo de Tonka Tomicic en ‘Bienvenidos’ Este lunes 'Bienvenidos' sorprendió con la particular forma de teletrabajo de Tonka Tomicic, la cual generó una serie de reacciones.

Este lunes ‘Bienvenidos’ comenzó de una manera muy especial, ya que están implementando con sus panelistas el formato de teletrabajo. Por lo que en esta ocasión fue Tonka Tomicic a la que le tocó trabajar desde su hogar.

Pero ella no fue la única la que se quedó en su casa para realizar el programa, sino que Polo Ramírez y Raquel Argandoña tampoco asistieron al espacio de Canal 13. Dejando a Amaro Gómez-Pablos con algunos panelistas invitados.

Esta situación provocó las risas del animador, quien comentó: «Bienvenidos a ‘El límite de la ficción’. ¡Ah!, no, perdón, me confundí de programa. Esta es una experiencia absolutamente surrealista. Bienvenida Tonka, qué raro no poder sentirte… está lejos, pero no distante».

Por su parte Tomicic señaló: «Estamos en cuarentenas voluntarias, en turnos en el programa, usando la tecnología a nuestra disposición para siempre transmitir con el 13, con ‘Bienvenidos’, para acompañarlos e informarlos».

Obviamente que esta situación provocó una serie de reacciones por parte del público, a quienes les pareció muy particular la forma en la que apareció la animadora, asimilándola incluso a la serie ‘The Big Bang Theory’.

Pasó parived en pijama detrás de la tonka!! pic.twitter.com/d4awr6sQqy — claudia (@claudia86309388) March 30, 2020