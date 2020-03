«Los ataques contra mí son por falta de educación» Karol Lucero se confiesa tras ‘funas’ Tras estar fuera de Chile por un tiempo, Karol Lucero volvió a dar una entrevista en 'Mentiras Verdaderas' donde habló de las funas en su contra.

Definitivamente que Karol Lucero se convirtió en un de los temas más comentados durante el estallido social, esto debido a la gran cantidad de ‘funas’ que comenzó a recibir por parte de los manifestantes, lo que terminó en su salida de la televisión y la radio a fines del 2019.

Es por esto que tras un tiempo alejado de las pantallas y viajando por el mundo, que el ex chico ‘Yingo’ reapareció para dar una entrevista a Eduardo Fuentes en ‘Mentiras Verdaderas’, donde confesó cómo fue para él la ola de críticas en su contra.

«No sé por qué gritan consignas en mi contra en las marchas o me atacan en redes sociales. Debo decir que con Mega y la radio ya tenía conversado que en 2020 no iba a trabajar. Había decidido darme un tiempo de descanso para viajar, pues llevaba trece años seguidos de fuerte trabajo en TV, radio y una agencia» comenzó relatando Karol.

Junto con lo que agregó sobre su rápida salida de la TV: «El canal consideró que no estuviese dentro de las instalaciones, para protegerme y proteger a mis compañeros… Al principio lo encontré exagerado, pero no era bueno arriesgarme yo y arriesgar a mis ex compañeros del “Mucho Gusto”, por lo que acepto bien mi salida anticipada del programa. Volveré a los medios en 2021 y lo bueno es que pese a todo he tenido ofertas».

Gritos en su contra

«No encuentro respuesta para lo que pasó conmigo, pues me gritan y ni siquiera me conocen. Creo que los ataques contra mí son por falta de educación. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que se pide en las calles» indicó Karol en la entrevista.

«Nunca me han agredido ni verbal ni físicamente en la calle. Al contrario, la gente es buena onda y me piden fotos. Unas tres o cuatro veces me han gritado algo, pero como broma… Soy creyente y eso me ha ayudado bastante a no deprimirme, aunque ha sido duro ver afectados a mis familiares. Especialmente mi abuelita y mi mamá la han pasado mal por mi situación» confesó.

Además Karol se refirió a las constantes consignas de ‘degenerado’ que han aparecido en su contra, asegurando que jamás ha existido una denuncia en su contra.

«Me dicen que soy degenerado y por eso salen cosas contra mí. Claro que he hecho pendejadas y he dejado cagadas, pero eso lo han hecho todos, especialmente de jóvenes… Y he ofrecido disculpas muchas veces. Es raro que hasta me deseen la muerte, algo que yo nunca haría. Las funas son innecesarias y desvían el movimiento social, pero soy fuerte y sé que saldré bien de todo esto» cerró Lucero.