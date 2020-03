Kathy Orellana contó la particular oferta de arriendo que recibió en Santiago A raíz de los cansadores viajes entre Rancagua y Santiago por los ensayos de 'Bailando', Kathy Orellana buscó quedarse aquí.

Ante esto, la artista solicitó en su cuenta de Instagram datos de arriendo en la capital, ya que le estaba resultando muy agotador este nuevo ritmo de vida.

«Amigos necesito de su ayuda. Necesito arrendar una pieza o compartir departamento en Santiago centro. Termino muerta viajando y quiero estar al 1000% por ciento en este proyecto @bailandoc13 porfavor datos serios gracias a todos y miles de bendiciones», escribió Orellana.

Ante esto, sorpresivamente Katherine Orellana contó que recibió una linda oferta.

«Hoy hice mi cambio de casa, me vine a vivir un tiempo a Santiago. Me pasó algo súper maravilloso (…) Yo puse una publicación en Instagram pidiendo ayuda con datos de arriendo y en eso me llega un mensaje de Claudia Briones y me dice ‘nosotros te queremos mucho y yo te quiero ofrecer mi departamento y prestártelo’. Queda en Alonso de Córdova, es un departamento a morir. No me pidieron nada a cambio, solo que siguiera siendo la mujer luchadora que soy», relató la cantante.

Frente a lo qué pasará con su retoño, Orellana explicó que seguirá viviendo en Rancagua, pero de todas formas se mantendrá en contacto con él y lo irá a visitar o ir a buscar durante los fines de semana.

«Mi hijo estudia en Rancagua, sigue allá pero los viernes lo voy a buscar y me lo traigo para acá para que me acompañe en los ensayos y entienda un poco más de lo que hace la mamá», concluyó.