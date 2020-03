El castigo a fresco que compró 17 mil botellas de alcohol gel para venderlas a altos precios

Las catástrofes en ocasiones sacan a relucir lo peor de las personas. Es lo que ha sucedido en algunos casos con la pandemia del coronavirus, que ha servido para que cientos de usuarios se aprovechen del desabastecimiento de ciertos productos.

Es el caso de un estadounidense identificado como Matt Colvin, que compró 17.700 botellas de alcohol gel y miles de cajas de toallas desinfectantes en su país para poder revenderlas a un elevado precio en medio de la emergencia mundial por el Covid-19.

De acuerdo a The New York Times, el hombre comenzó a vender los productos a través de Amazon, con precios que variaban entre los 6 mil y los 60 mil pesos. Pero la plataforma descubrió el chanchullo que estaba haciendo y le canceló su cuenta.

Pero eso no es lo peor para él. Y es que la fiscalía estadounidense inició una investigación por el delito de abuso de precio, que busca evitar que las personas o empresas se aprovechen subiendo el precio de productos de primera necesidad luego de que las autoridades declararan el desastre sanitario.

Colvin tuvo que entregar todos los productos que había comprado. Dos tercios serán repartidos a las personas que lo necesiten a través de iglesias. Mientras que un tercio fue donado a la fiscalía de Kentucky, lugar donde fue hecha parte de la compra masiva de insumos higiénicos.

Ahora este perla teme por su seguridad, ya que junto a su hermano han recibido amenazas de muerte. Es más, en entrevista con el medio gringo, aseguró entre lágrimas: «Nunca fue mi intención quitar suministros médicos de las manos de personas que los necesitan».

Can’t find hand sanitizer? Matt Colvin has 17,700 bottles of it.

He emptied stores across Tennessee, hoping to profit. Then Amazon pulled his listings for price gouging.

Now he’s one of likely thousands of Amazon sellers sitting on stockpiles. My story:https://t.co/YPeXEot79a

— Jack Nicas (@jacknicas) March 14, 2020