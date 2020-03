El tierno video de un bebé consolando a un perro asustado por los truenos

Los ruidos fuertes pueden ser realmente traumáticos para los perros, que tiene un oído mucho más sensible que el de los humanos.

Los fuegos artificiales o los truenos pueden producir un gran estrés en los canes, por lo desarrollado de su sistema auditivo, además de no saber de dónde proceden esos estruendosos sonidos.

Es lo que le sucedió al perro protagonista del video, que se refugió en el lavadero de la casa donde vive cuando se desató una fuerte tormenta eléctrica que hizo resonar numerosos truenos.

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you’ll see today 💕💕💕

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z

— Akki (@akkitwts) March 14, 2020