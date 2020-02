José Antonio Neme y su salida de Mega: «Me sentí maltratado» Tras su sorpresivo despido de Mega, José Antonio Neme habló sobre cómo se enteró y lo que sintió cuando le dieron la noticia.

El viernes pasado se dio a conocer que varios trabajadores de Mega fueron despedidos por «necesidades de la empresa». Entre ellos se encontraba el lector de noticias José Antonio Neme, quien tras 6 años fue notificado que no seguía en la estación privada.

Ahora el periodista habló con La Tercera donde indicó que «la razón es una desvinculación que tiene que ver con un contexto, donde salieron otra gran cantidad de trabajadores del canal, de distintas áreas, todos igualmente valiosos, profesionales».

«Después del primer impacto uno entiende que hubo una razón me imagino que financiera, pero tampoco el canal me entregó muchos detalles, ni a mí ni al resto respecto de qué números estamos específicamente hablando» agregó Neme.

Junto con lo que afirmó: «Creo que es muy legítimo que una empresa haga ajustes en términos financieros, sobre todo en un contexto como el de ahora, pero igualmente legítimo es que le entregue a sus trabajadores desvinculados números precisos para que uno pueda entender en términos matemáticos por qué la empresa está en riesgo y tienen que tomar decisiones de ese nivel, y eso no existió, no he visto ningún balance del canal, solamente de buena fe creo la declaración que el canal hace de que están en un mal momento».

Por otra parte, Neme confesó que nadie al interior del canal le entregó una explicación específica por su salida. «Las conversaciones fueron breves y privadas, no voy a revelar el contenido, pero no tuve un trato especial respecto del resto de los trabajadores me imagino, me llegó la misma carta que a todos y está bien porque era un trabajador más».

De acuerdo a lo que comentó, tenía una gran relación con las jefaturas de Mega, por lo que esta situación «es como surrealista, no entiendo lo que pasó. Es como que en un día se dio vuelta todo, o lo que yo percibía no era real». Es más aseguró que estaba dispuesto a negociar su sueldo por el contexto del país «pero nunca me dieron la posibilidad. Entonces la conclusión que uno saca es que no me querían ahí, nada más».

Luego de su despido que consideró «super duro», ahora Neme señala que lo primero que hará «es recuperarse emocional y psicológicamente. Hay temas siempre financieros y hay personas donde la situación es mucho peor. Yo tengo mis ahorros, mi contrato tenía un acuerdo de salida que me dejaba un espacio de plata para poder reordenarme, pero no es el caso de todo el mundo, entonces no voy a hacerme la víctima».

Igualmente aseguró que «sí es un golpe: yo tenía un proyecto, una rutina de años y me sentía parte de una familia, entonces hoy día me siento como un paria un poco para ellos, me sentí maltratado también. La forma en que fui notificado, después del noticiero, en un pasillo, eso creo que no lo merecía».

Finalmente José Antonio Neme se refirió a su futuro laboral, pues recientemente comenzaron a correr fuertes rumores de su llegada a Canal 13 para participar en el programa satélite del Festival de Viña y como jurado en ‘Bailando por un sueño’, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.