El gran cambio físico que tuvo Karen Bejarano La ex chica Mekano hizo un par de cambios en su vida diaria y vio buenos resultados.

Hace ya unos años que Karen Bejarano, antes conocida como Karen Paola, ya no está en la tele.

En este tiempo, la chiquilla se ha dedicado a otras cosas y a compartir lo que hace con sus seguidores en redes sociales.

Una de las cosas que ha compartido son los cambios que ha tenido su cuerpo.

Antes la chiquilla comía súper mal: Se saltaba comidas y hacía ejercicios con los que no se sentía muy bien después.

Es por esta razón que la chiquilla asumió una vida fitness, tal y como lo cuenta en su Instagram.

«Hace un mes hacía todo mal. Comía poco, tomaba muy poca agua, trotaba 3 o 5 veces por semana por más de 45 minutos, no entrenaba musculatura, todo lo que comía me hacía sentir pesada (…) y creía que era intolerante a todo porque literalmente TODO me hacía sentir mal. Y si bien estaba flaca, no me sentía conforme conmigo», expresó.

«Así que me aburrí! Cambie mi alimentación por una cetogenica (keto) y nunca más me sentí mal. La alimentación y la hidratación es un 70% de todo este cambio (…) y bueno, este es el resultado en 1 mes de cambios!!», agregó.

«Perdí 2 1/2 kilos de grasa y gané 2 kilos de masa muscular mi peso se mantuvo pero cambió su composición y por Dios que se nota», finalizó.

Aquí te dejamos la fotito.