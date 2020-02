Christell Rodríguez contó la firme del por qué no muestra a su pinche en Instagram Hace un tiempo que Christell presentó a su pololo pero no ha mostrado su rostro, así que tras varias preguntas confesó por qué no aparece.

Hace poquitos meses te contamos que Christell Rodríguez compartió con sus seguidores que se encuentra en una relación, eso sí la identidad de su novio es un completo misterio. La cantante no oculta su amor y constantemente comparte tiernas postales junto a su peor es na’, pero todas tienen un factor en común. En ninguna de las postales se ve el rostro del hombre que le robó el corazón a la ex chica ‘Rojo’. También te puede interesar: Christell Rodríguez publicó romántica foto con su pololo Sus seguidores, por supuesto, han reparado en este detalle, y por lo mismo, Christell decidió explicar sus motivos en sus historias de Instagram. «Es algo que en realidad los dos acordamos. Es bien personal la verdad… todo a su tiempo», comentó al respecto. Hay que mencionar que Christell no solamente tiene buena suerte en el amor, sino que en lo laboral se lanzó recientemente con clases de maquillaje. Esto luego de que en redes sociales le pidieran constantemente que compartiera sus tutoriales de este estilo. https://www.corazon.cl/wp-content/uploads/2020/02/ca84eab5-278e-43f4-a26b-a4ec0fbcad6c.mp4