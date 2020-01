Yasmín Valdés aseguró que quiere llegar a Viña 2021 como humorista Junto con esto, la actriz relató que tras confesar que pidió trabajo en un grupo de apoderados de WhatsApp, ha recibido varias ofertas.

Hace algunos días, la actriz Yasmín Valdés confesó en el estelar de Chilevisión ‘Podemos Hablar’ que tras el estallido social, su trabajo se vio profundamente afectado, por lo que debió ofrecerse a hacer limpieza en un grupo de WhatsApp de apoderados.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias reveló que recibió tres ofertas laborales: «Una fue haciendo aseo, otra cuidando niños y también hice la producción de un cumpleaños. Esta situación me dio fuerzas para darme cuenta que podemos hacer tantas cosas».

Junto con esto, Yasmín comentó que desde octubre bajaron sus ofertas para hacer eventos y que además no pudo generar dinero a través de redes sociales. «Vivo de las redes sociales, es alrededor del 50%. Dejé de postear cosas por dos meses. Soy embajadora de una peluquería, un gimnasio y otras cosas estéticas, pero me daba pudor publicar cosas. Me moría de desubicada si hacía eso. Al mismo tiempo, si no subo publicidad, pierdo los clientes o la marca».

También te puede interesar: Así celebró Belenaza su confirmación al Festival de Las Condes

Además, afirmó que en los últimos dos años le ha «pedido pega a medio Chile, pero la situación no está fácil, porque si eres actriz la gente piensa que no sabes hacer nada. Te miran a huevo. Muchos creen que es increíble ser famoso, pero la verdad es que muchos creen que eres tonto».

De todas formas Yasmín contó que para el verano animará algunos festivales y que le ofrecieron pega como anfitriona. Pero al hablar de si volvería a la actuación, admitió que en teatro se gana «muy poco», por lo que prefiere hacer stand up comedy.

Para cerrar, la actriz habló de su verdadero sueño. «Me gustaría estar en el Festival de Viña 2021. Eso quiero. Para allá voy. No me da nervio. Voy feliz. Tengo harta experiencia en el escenario y mi rutina está buenísima. Mi meta es postular (al festival) y seguir por mientras presentándome en bares».