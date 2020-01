«Siempre me sentí como Barbie» Ken Humano se reconoce como mujer transgénero Rodrigo Alves, más conocido como el Ken Humano, reconoció en una entrevista: "Por años traté de vivir mi vida como un hombre".

Rodrigo Alves se volvió mundialmente famoso por su deseo de querer convertirse en el eterno pololo de Barbie, ganándose el apodo de ‘Ken Humano’. Para lograr su objetivo, el brasileño se sometió a más de 58 intervenciones, pero ahora está viviendo nuevamente un importante proceso.

Y es que según confesó a ‘The Mirror’, siempre se sintió como una mujer y hoy finalmente está llevando a cabo su transición. «He sido conocido como Ken, pero siempre me sentí como Barbie», explicó al medio inglés.

«Por años traté de vivir mi vida como un hombre. Hice que me pusieran abdominales falsos, me puse músculos falsos en mis brazos, pero me estaba mintiendo. Soy una mujer y siempre he tenido un cerebro femenino. Ahora mi cuerpo concuerda con mi mente», agregó.

En la publicación además aclararon que el caso del ‘Ken Humano’ fue visto por psiquiatra y cirujano, aprobando que Alves comenzara su transición a una mujer. Algunos de los cambios que deberá enfrentar para lograr su objetivo será la remoción de su ‘manzana de Adán’; la reasignación de sus genitales, además de ponerse implantes mamarios.