Raquel Argandoña respondió a críticas por sus comentarios sobre Carabineros En 'Bienvenidos' Raquel Argandoña se refirió al atropello por parte de Carabineros a un joven en Pudahuel y recibió algunas críticas.

Estos últimos días uno de los temas que se tomó la pauta de los medios fue el caso de un joven atropellado por Carabineros en la comuna de Pudahuel. Todo esto en el marco de las manifestaciones contra la PSU que se dieron a lo largo de Chile.

El matinal ‘Bienvenidos’ no fue la excepción y abordaron este caso con un intenso debate. Fue en ese contexto que Raquel Argandoña lanzó un comentario que dejó opiniones encontradas.

«No es que yo defienda los desmanes, pero al ver las imágenes, cuando la radiopatrulla atropella a este joven de frente y no le presta auxilio de inmediato, obviamente la reacción de la gente es contra Carabineros», señaló la animadora.

También te puede interesar: Raquel Argandoña y Evelyn Matthei se agarraron por boicot a la PSU

Las palabras de Argandoña incluso tuvieron repercusiones en su cuenta de Instagram, donde una usuaria le escribió: «tan desafortunados tus comentarios contra Carabineros. A lo mejor si protestan fuera de tu casa cambia tu opinión!!».

Raquel no quedó indiferente a esta crítica y no tardó en responder. «Parece que no vio las imágenes cuando Carabineros atropella a un joven sin prestarle auxilio. Si usted lo encuentra normal, yo no, disculpe», sentenció.