¿¡Qué!? Javiera Díaz de Valdés volvió a ‘Verdades Ocultas’ con nuevo personaje

Es la teleserie más larga en la historia de Chile y está dentro de las extensas en el mundo. ‘Verdades Ocultas’ mantiene su éxito de audiencia y se nota que la historia tiene para rato.

Y tal como se dio a conocer hace algunos meses, luego de que interpretara a «la otra» Agustina, la actriz Javiera Díaz de Valdés desde este martes apareció como Samantha.

Resulta que además Samantha estará muy ligada a Diego, el abogado que estuvo involucrado en un asesinato.

La aparición de este nuevo personaje no estuvo exento de los comentarios por parte de los seguidores de ‘Verdades Ocultas’.

Para los q no cachan, Samantha (con el rostro d Amelia) era ex novia d Ricardo y cuando este costeó la cirugía plástica d Agustina, hizo q fuera a imagen d su ex. O sea q él Richi es otro weon retorcido, igual q Gabriela y Leonardo😱😱😱 #VerdadesOcultas

La Amelia no es Amelia lo qué pasa es que es una antigua de Ricardo, y como el estaba cuando le cambiaron el rostro a la Agustina, no hay o mejor modelo que el de su ex para la Agustina

la nueva la nueva y la ex 🎼🎼🎼#VerdadesOcultas

— Silvanita🌼 (@Silmonca) 7 de enero de 2020