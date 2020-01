Esposa de Kast: «El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce» María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast, lanzó las polémicas declaraciones en medio de la comisión de educación de la Cámara de Diputados.

Durante la mañana del miércoles, María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast, lanzó unas polémicas declaraciones durante su participación en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados.

«El sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce, cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ninguna posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual» aseguró la abogada en su intervención, de acuerdo a lo que informó The Clinic.

A continuación te dejamos el momento: