Laura Prieto causa preocupación por el estado de salud de su mamá A través de su cuenta de Instagram, Laura Prieto se refirió al complejo estado de salud de su mamá y lo difícil que ha sido llevarlo.

Recientemente te contamos que Laura Prieto publicó a través de su cuenta de Instagram sobre el delicado estado de salud por el que atraviesa su madre. Razón por la cual la ex chica reality ha debido moverse entre Chile y Uruguay para acompañarla en este duro momento.

Hay que recordar que hace un tiempo atrás, su madre fue diagnosticada con un cáncer de mamas, y aunque comenzó de inmediato con los tratamientos médicos, además de los cuidados por parte de su familia, la mujer no parece mejorar.

Es por lo mismo que Laura se ha mostrado muy preocupada a través de redes sociales, así que muchos de sus seguidores y amigos le han enviado una serie de mensajes de apoyo, además de oraciones para que todo salga bien. Pero al parecer la situación no mejora, ya que la chiquilla subió una confesión que dejó a todos sus cercanos preocupados.

«Pensé varias veces en escribir esto, pero es tan difícil porque tengo tantas ideas que van y vienen en mi mente… Siempre he pataleado contra estos estados, la bipolaridad, pero hoy la lucha es contra algo peor: aceptar lo que le pasa a mi mamá. Si ella está enferma, yo estoy enferma… Aunque más temprano que tarde ella no esté, ese futuro se ve nebuloso y negro» comenzó el mensaje de Laura.

Junto a lo que agregó: «Es difícil encontrar el consuelo a esta puntada que tengo en el corazón que a veces puedo sanarla con pastillas, pastillas para no pensar, para dormir, para despertar, pero ninguna de ellas me trae a mi mamá, ninguna de ellas nos devuelve nuestra vida a las dos».

De todas formas, Laura quiso terminar su publicación de manera esperanzadora, pues escribió: «Aquí me encuentro en este departamento que fue tuyo, que fue nuestro, esperando que algún día vuelvas y me des ese abrazo que nadie me supo dar y por mientras dormiré, porque cuando duermo siento que estas acá».