«Baja el ego» Actitud de Belén Mora en ‘Pasapalabra’ sorprendió a televidentes A través de redes sociales hicieron bolsa a Belén Mora por su participación en el programa de concursos, así que salió a explicar.

La noche de este martes se estrenó un nuevo capítulo de la edición de verano de ‘Pasapalabra’, donde sin duda quien se robó todas miradas fue Belén Mora, pero no precisamente por su participación, sino que por su actitud y su duro encontrón con Julián Elfenbein.

Resulta que la comediante fue al programa de concursos de Chilevisión para ayudar a César Miranda, quien competía por un Rosco acumulado de 102 millones. En ese contexto, la integrante de ‘Morandé Con Compañía’ dejó marcando ocupado a los televidentes en varias ocasiones.

La primera de ellas fue en la ‘Pista Musical’, donde el conductor le insistió a Belén para que contestara. «Puedes cantar», le dijo Julián, a lo que le respondió seriamente: «¿Me puedes dejar pensar, por favor?».

Mora siguió seria durante el resto del juego, por lo que Julián le preguntó si estaba molesta por algo. «No estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Me involucro en las cosas que decido participar», aclaró ella.

Pese a esto, el animador y la comediante volvieron a tener un momento de tensión. «¿Tocaste?», le preguntó Elfenbein, ante lo cual Belén respondió: «¿Tengo que tocar para tararear?». «¿Belén, estás bien, estás molesta conmigo», volvió a preguntar el conductor. «No todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo», sentenció Mora.

Obviamente que toda esta situación no pasó inadvertida en redes sociales y fueron varios los seguidores de ‘Pasapalabra’ que se mostraron extrañados por la actitud de Belenaza. Algunos la criticaron, mientras otros se preguntaban si no era simplemente una actuación.

Tras recibir un comentario en su cuenta de Instagram, la propia Belén decidió aclarar su comportamiento en el programa.

«Ese día estaba muy enferma y me sentía físicamente muy mal. Traté de disimular el malestar pero no soy tan buena actriz. Así que estaba aún más irritable que de costumbre», respondió luego de que un usuario le preguntara por qué estaba tan ‘a la defensiva’.