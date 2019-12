Tras cinco meses Cata Pulido habló de su salida de ‘Intrusos’: «Es de lo mejor que me podría haber pasado» Luego de que se anunciara el fin de 'Intrusos' tras 13 años al aire, Cata Pulido se refirió a su polémica salida del espacio.

Ya han pasado cinco meses desde que se filtró el polémico video de Cata Pulido, donde discute duramente con Carabineros al negarse a recibir un parte por conducir sin cinturón de seguridad. Tanta fue la controversia que causó, que incluso terminó siendo despedida del programa ‘Intrusos’.

Durante estos meses, la actriz consiguió reinventarse rápidamente y a las pocas semanas ya se encontraba trabajando junto a Paty Maldonado y Raquel Argandoña en el café concert ‘Las Viejas Julias’. Actualmente sigue en la obra y además participa en el programa de Radiotouch.cl, Conecta Mujer.

En conversación con el diario La Cuarta, Pulido comentó que: «Somos puras mujeres que queremos fomentar y ayudar a las pymes que están hechas por puras mujeres». Sobre su llegada al programa, relató que fue gracias a su abogada y que gracias a esto pudo concretar su reinvención. Junto con esto admitió que en un principio estuvo muy nerviosa, pero que reflexionando sobre lo que le pasó llegó a la conclusión de que «al final es de lo mejor que me podría haber pasado».

También te puede interesar: "Se rieron mucho de mi lesión" Cata Pulido habló de su polémico video

Además afirmó que: «Me habría quedado sin pega igual (por el término de ‘Intrusos’) y ahora estaría en nada. En el fondo fue para mejor, pero en ese minuto no lo vi así, porque tenía que parar la olla (…) Estuve en una crisis, tuve que cambiarme de casa, fue una crisis familiar importante, pero creo que sirven… o despiertas o te quedas en el hoyo, y yo me tuve que levantar porque tengo dos hijos, no puedo echarme a morir».

Siguiendo por esa línea, Cata Pulido comentó que hace rato que la tele la tenía bastante aburrida. «No extraño la tele para nada, tampoco extraño hablar del resto, sabía perfectamente en lo que me estaba metiendo, pero en ese minuto era bueno, porque creo que las oportunidades en la vida hay que aceptarlas».

Frente al término de su ex programa, la también actriz fue mucho más reservada al momento de hablar de ello. «No quiero hablar de Intrusos, porque quiero a mis compañeros y les mando todo el cariño del mundo y es muy triste cuando se acaban los programas, hay mucha gente que depende monetariamente de eso».

Para cerrar, Pulido comentó que esta con varios proyectos en mente, como comenzar con un emprendimiento y seguir en el teatro. «Estamos trabajando en la obra, pero no puedo adelantar nada, porque mi jefa (Maldonado) se enoja».