Ministro Mañalich y nuevo plan de Salud Universal de Fonasa: «Costará 70 mil mensual por persona» En menos de dos semanas el Gobierno entregará el proyecto que moderniza al Fondo Nacional de Salud y Mañalich habló al respecto.

En dos semanas, el Gobierno ingresará al Congreso un nuevo proyecto que moderniza Fondo Nacional de Salud (Fonasa), donde se consideran nuevas atribuciones y más prestaciones.

De acuerdo a lo que detalló el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, en entrevista con La Tercera. Este tendrá un costo de $70 mil mensuales por persona, lo que implica un aumento del gasto público en salud «en el orden de $400 mil millones al año. Eso significa un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), de cinco a seis. Además, se va a revisar cada año y se va a calcular su valor para mejorar el presupuesto de Salud de acuerdo al aumento del costo».

«Si el 7% de la cotización no alcanza a costear los $70 mil que cuesta el plan, el dinero para cubrir el porcentaje que falta vendrá del pago de impuestos generales. El Estado le subsidia a la persona usuaria la diferencia no cotizada», explicó.

Asimismo, expuso que el nuevo plan tendrá «un pago asegurado de al menos el 80% de las prestaciones ambulatorias y financia un Plan de Salud Universal».

Agregando que «considera todas las prestaciones de carácter preventivo que permiten diagnosticar a tiempo una enfermedad o que esta no se produzca. Todas las enfermedades Auge. El conjunto de enfermedades que tengan las personas no incluidas en el Auge, pero manejadas como paquetes asociados a financiamiento por GRD».

También incluye «todo el conjunto de prestaciones aranceladas que no estén incluidas en lo anterior, además de medicamentos que hoy Fonasa no cubre. Igualmente, un seguro catastrófico de salud y, por último, un pequeño margen para aquellas cosas que no hayan quedado bien comprendidas o tratamientos nuevos».

El titular de la cartera asegura que el seguro va a cubrir entre el 80% y 100%, dependiendo del ingreso que tenga cada persona. «Lo mínimo de cobertura de cualquier prestación va a ser el 80%. Asociado, además, al seguro catastrófico, que define un tope del gasto de bolsillo en cirugías», afirmó.

Por otra parte, Mañalich adelantó que se creará «un mecanismo de Gobierno colegiado, con una representación más heterogénea y estable de Fonasa frente a los cambios políticos, y minimizar el riesgo de que Fonasa sea capturado por el gobierno de turno».

Cambios para las isapres

Ante la demora de la iniciativa que busca reformar el sistema de isapres, el ministro informó que se están presentando circulares con el fin de adelantar medidas para reducir la discriminación en los precios de los planes de las aseguradoras, además del aumento indiscriminado de sus valores.

Según indicó, este mes se presentará una circular «que disminuye radicalmente la discriminación por género y edad (… ) La idea es generar solidaridad intergeneracional. Un joven que tiene empleo y menos obligaciones va a cotizar un poquito más, en el entendido de que cuando sea mayor va a cotizar menos».

Eso sí, reconoció que por la ley vigente no se puede crear una tarifa única, pero la autoridad estima que «podemos mejorar la tabla».