Hombre disfrazado de Viejo Pascuero robó un banco y repartió la plata en la calle

Un misterioso hombre que robó un banco en Colorado, Estados Unidos, parece haberse inspirado en Santa Claus y Robin Hood para cometer el atraco. Y es que el sujeto se vistió como Viejo Pascuero y una vez que se hizo con la plata, salió a la calle y lo repartió entre la gente, mientras gritaba «Feliz Navidad».

El robo se produjo el pasado 23 de diciembre, pasadas las 12:30 horas, cuando un hombre disfrazado como el gordinflón de rojo apareció en la sucursal bancaria armado y logró llevarse una gran cantidad de billetes en un saco.

De acuerdo a algunos testigos, el hombre «lanzó el dinero a las personas presentes dentro y fuera del mismo y gritó ‘Feliz Navidad'». Asustados, los rehenes devolvieron el dinero a los dependientes, aunque no se ha podido devolver toda la suma que «regaló» este Viejo Pascuero fuera del banco, recoge La Vanguardia.

El ladrón logró escapar y se escondió en una cafetería cercana. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperaban, no se fugó y esperó tranquilamente a que la policía llegara. «Era como si quisiese que lo arrestasen», dijo una persona al canal de televisión KKTV,

La policía llegó al lugar y detuvo al Viejo Pascuero, identificado como David Wayne Oliver, de 65 años. El motivo del robo y de su altruismo posterior no está claro.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

