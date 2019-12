Decídanse: Tras su quiebre Camila Recabarren y Dana Hermosilla coquetean por Instagram A pesar de que a inicios de semana nos enteramos de que Camila Recabarren y Dana Hermosilla terminaron su relación, volvieron a coquetear.

Al inicio de la semana te contamos que Camila Recabarren y Dana Hermosilla confirmaron un nuevo término de su relación. Esto justo luego de que la chiquilla se fuera a vivir al Valle del Elqui junto a su retoña. Incluso la segunda dio una entrevista donde dio algunos detalles de su ruptura.

Pero al parecer este quiebre duró menos que un candy, ya que nuevamente volvieron a la noticia, luego de que comenzaran a coquetear a través de mensajes en redes sociales. Lo que de inmediato encendió una alarma entre sus seguidores de una posible reconciliación.

«No busco mi otra mitad, porque no soy una mitad» escribió recientemente Dana en una publicación en su cuenta de Instagram. A lo que Camila rápidamente le respondió: «Eres enteramente perfecta».

Y los mensajes no se quedaron ahí, ya que Hermosilla replicó con un «Y tú». Pero la ex Miss Chile no se quedó conforme, ya que siguió contestándole a su ex amor y escribió: «Eres total».

Hay que recordar que Camila y Dana ya habían terminado su relación en agosto pasado, pero solamente duraron un mes separadas. Así que con estos mensajitos sus seguidores ya están con todas las esperanzas de que vuelvan a superar su ruptura.