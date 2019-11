Con coqueta fotito María Teresa Matus confirmó que tiene nuevo amor 11 noviembre

Hace bastante tiempo corría el rumor que María Teresa Matus había encontrado el amor nuevamente tras su separación con Arturo Vidal. Esto porque a través de sus redes sociales, ha publicado varios mensajes coquetos y fotitos que daban a entender que estaba en una nueva relación, aunque no lo confirmaba.

Esto hasta ahora, pues la chiquilla sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, luego de subir una postal en la que aparece de la mano de un misterioso galán. En la imagen además otro detalle es el que también se robó todas las miradas: un anillo con un corazón en su dedo anular.

Obviamente que la publicación de María Teresa de inmediato causó sensación entre sus seguidores, quienes partieron de inmediato a felicitarla por su nuevo amor. «Por fin linda te mereces lo mejor»; «Marité el amor te llenará de vida me alegro mucho que viva el pololo»; «Que bueno me alegró mucho por ti eres bella te mereces lo mejor» fueron algunos de los comentarios que recibió.

Eso si, de todas formas no faltaron los desubicados. Pues entre tanta felicitación, apareció un sujeto que le comentó: «tan rápido en pareja». A lo que la ex del Rey Arturo no dudo en responderle: «¿2 años separada es poco?».