Cachorro que nació con cola en la frente enternece a redes sociales 18 noviembre

Cada cierto tiempo en las redes sociales aparecer un animal que se roba la atención de todos. En esta ocasión es el turno de un tierno cachorro que nació con una cola en la frente.

Se trata de Narwhal, un perro que fue encontrado el sábado recién pasado en un basurero en Missouri, Estados Unidos. El can fue hallado junto a otro perro mayor que al parecer era su padre. Al momento de ser rescatado, el cachorro tenía principios de congelación de una de sus patas.

El cachorro fue rescatado por Mac’s Mission, una organización sin fines de lucro que se dedica al cuidado de perros maltratados o que nacieron con defectos y que lo bautizaron “Narwhal, el pequeño unicornio peludo mágico”.

“Parece completamente saludable, aparte de algunos gusanos de cachorro habituales para los que recibió medicamentos”, dijo la organización en una publicación en su página de Facebook.

Pero lo cierto es que no se trata de un unicornio. Según los exámenes que le realizaron, la cola no está conectada a nada por lo que no tiene un uso ni le causa ningún dolor. Aunque se le podía extraer, los veterinarios indicaron que no hay ninguna razón médica para eliminarla.

Aunque Narwhal todavía se encuentra en recuperación, Mac’s Mission señaló que ya ha recibido más de 50 solicitudes de adopción de personas que quieren quedarse con el curioso cachorro.

“Todos están muy interesados en él. Esperamos que también estén viendo a los otros perros disponibles”, dijo un vocero de la organización animalista.