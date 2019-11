Con tierna postal Chiqui Aguayo celebró los dos meses de su retoña Amal 18 noviembre

Ya se cumplieron dos meses desde que Chiqui Aguayo junto a su esposo Karim Sufan le dieron la bienvenida al mundo a su pequeña retoña.

Aunque durante este tiempo, la panelista de ‘Buenos días a todos’ ha compartido muy pocos registros. El fin de semana quiso publicar una fotito mostrando lo grande que está Amal.

Pero no solo aprovechó de mostrar a su retoña en Instagram, sino que Chiqui además se dio el tiempo de hablar de este proceso, el cual ha sido completamente nuevo para ella y además del mundo en el que crecerá su hija.

«Dos meses de amor, llenos de miedos y aprendizajes. Lo bonito de la maternidad, nada es como te lo imaginabas, no he dormido, no me he atrevido a llevarte a las marchas… Pero me quedo aquí llenándote de besos y de abrazos, contándote cómo un grupo de niñes preciosos empezaron a pavimentar el camino a un Chile más justo en el que podrás crecer 😍» comenzó escribiendo.

Junto con lo que Chiqui agregó: «Gracias a todas las mamás que me escriben para darme consejos y compartir sus experiencias😍 #2meses🌈 #ennuestratrinchera #mamacolchon #mamichiquiPd: Piñera podría hablar más tempranito, que me despierta a la bendición😂❣».