Aseguran que ignorar a los compañeros de pega es clave para evitar el estrés 12 noviembre

El actual sistema en que vivimos principalmente en occidente, hace que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasemos en el trabajo. Por lo mismo, con quienes más estamos durante el día es con nuestros compañeros de pega.

Eso no es mayor problema si se trata de personas que te parecen simpáticas, motivadas y colaboradoras. Pero eso no siempre es así, y cuando es todo lo contrario, el ambiente laboral se ve afectado de inmediato.

Cuando el clima laboral no es el mejor, las jornadas no solo se vuelven largas y tediosas, sino también estresantes. Es más, los compañeros incluso pueden provocar estrés, aunque no te caigan del todo mal.

Un estudio publicado por Harvard Business Review asegura que la tensión que producen este tipo de ambientes afectan directamente la productividad.

En ese caso, recomienda el estudio, lo más efectivo es ignorar y evitar a los que te rodean en la oficina. Es que, de acuerdo a Harvard Business, no ser interrumpido en el trabajo, no sólo te ayuda a rendir mejor, sino a reducir el cansancio y estrés que pueden provocar los compañeros.

Es cierto que puede parecer una medida antisocial, pero en algunos casos puede ser de gran utilidad.