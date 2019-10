«¿Tú te gastas 24 millones en el mes?» tenso encontrón entre Álvaro Gómez y senador Ossandón 29 octubre

Durante esta semana los matinales siguen con su cobertura sobre el estallido social en Chile. En el caso del matinal ‘Mucho Gusto’ contaron con un variado panel donde debatieron sobre el tema y en el que se encontraban presentes Álvaro Gómez y Manuel José Ossandón.

Aquí fue que el actor y el senador protagonizaron un tenso momento, luego de que el primero preguntara por la alta suma que ganan en el congreso. «Ustedes reciben como asignaciones mensuales prácticamente 24 millones de pesos, lo que podría ser la deuda entera de alguien que se educó. Mi pregunta es, ¿tú te gastas 24 millones en el mes?» lo emplazó.

Frente a esto, Ossandón respondió a la pregunta señalando: «Acá hay una cosa súper clara, las asignaciones se suman como si fueran los contratos. Es como que tú dijeras ‘yo soy el administrador de un supermercado’ y te sumen a ti las cajeras (…) El tema aquí es lo siguiente: en todo orden de cosas, incluyendo al mundo político, las cosas son absolutamente dispares. Y esta cuestión es la que tiene que emparejarse la cancha».

«¿Necesitas 24 palos para eso?» volvió a preguntar Gómez, a lo que el senador le aclaró que esa no era la cifra exacta. «No son 24. No es así, pero da lo mismo. Yo se los puedo decir súper claro: todas las personas que trabajan conmigo tienen su sueldo, su contrato, están bien pagados. Pero no son 24, porque hay que dar los datos exactos» agregó.

Junto con esto Álvaro explicó que creía que la mesa de diálogo necesitaba «transparentar cosas y hablar las cuestiones como son», pidiendo que se incluyeran más representantes sociales.

«Pero mi pregunta es súper concreta, ¿cuánto necesitas tú para mantener a tu equipo?», insistió el actor, a lo que Ossandón explicó que dependía del equipo. «Pero el tuyo, te estoy preguntando por el tuyo» agregó Gómez, frente a lo cual el político respondió: «Yo me gastó el cien por ciento en los sueldos».

Para finalizar, Sabas Chahuán se involucró en el debate, afirmando que el gasto en los asesores debía ser transparentado y que el senador había sido uno de los que se mostró a favor de esta iniciativa.